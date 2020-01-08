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Suriyelilere 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Şanlıurfa'da, Suriye'nin İdlib kentinin kırsal bölgelerindeki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemelerini taşıyan 2 tır, törenle bölgeye uğurlandı.

08.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:56
'da, 'nin kentinin kırsal bölgelerindeki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemelerini taşıyan 2 tır, törenle bölgeye uğurlandı.
Şanlıurfa İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerince temin edilen ve içerisinde gıda, giyim, çocuk maması, çocuk bezi bulunan yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması dolayısıyla vakıf binası önünde tören düzenlendi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, törende yaptığı konuşmada, tek temennilerinin Suriye'de yaşanan sıkıntıların sona ermesi olduğunu söyledi.
Suriye'de yaşayanların çok zor şartlar altında bulunduğunu anlatan Kaytan, "İdlib bombalanıyor ve insanlar zor şartlarda yaşamaya çalışıyor. Artık kan ve gözyaşı sona ermeli. İHH ilk günden bu yana oradaki insanlara yardımcı oluyor. Bugün de 2 tır yardım gönderiliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
İHH Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla da vatandaşlardan İdlib halkı için destek isteyerek, şöyle konuştu:
"Bu soğuk kış mevsiminde çocukların ellerinden tutarak sınırımıza dayanan İdlib halkının umutları önce Allah, sonra da Türkiye ve Türk halkıdır. Yağmurda ıslanan o kardeşlerimiz elbiselerini kurutma fırsatı bile bulamıyorlar. Elimizden geldiğince bu insanlara yardımlarımızı ulaştıralım. Vatandaşlarımız, evlerinde kullanmadıkları temiz kıyafet ve battaniye gibi malzemeleri bize getirsinler bizler de zor durumdaki Suriyeli kardeşlerimize götürelim."
İl Müftü Yardımcısı Mustafa Erdem'in yaptığı duanın ardından yardım tırları, Suriye'ye yola çıktı.
Suriyelilere 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Şanlıurfa, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA


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