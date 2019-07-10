10.07.2019 10:55
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Karadeniz'de, "Suriyeliler plaja giremez" pankartı asıldı

Sinop Kaleyazısı'nda bulunan bir plajın girişinde Suriyelilere yönelik "Vatanı için savaşmayanlar plajımıza giremez" ve "Türk ırkı varolsun" ifadelerinin yer aldığı bir pankart asıldı. İşletmeci gelen tepkilerin olumlu olduğunu söyledi.

Sinop Kaleyazısı'nda bulunan bir plajının girişinde Suriyelilere yönelik "Vatanı için savaşmayanlar plajımıza giremez" ve "Türk ırkı varolsun" ifadelerinin yer aldığı bir pankart asıldı. Gelen tepkilerin olumlu olduğunu söyleyen işletmeci, "Türk askeri sınır dışında savaşırken, vatanı için savaşmayanların plajıma girmesini istemedim." dedi.

BU İLK DEĞİL

Geçtiğimiz ay Bursa'nın Mudanya Belediyesi Başkanı Hayri Türkyılmaz, Suriyeli mültecilerin sahilde uygunsuz hareketlerine yönelik şikayetler üzerine harekete geçmiş, zabıta ekiplerine "Benzer durumlara müdahale edin" talimatı vermişti. Tartışmalı talimatın ardından bir karar da Antalya'nın Gazipaşa İlçe Belediye Meclisi'nde alınmış, ilçedeki plajlara Suriyelilerin girmesi yasaklanmıştı.

"VATANI İÇİN SAVAŞMAYANLAR PLAJIMIZA GİREMEZ"

Sinop Kaleyazısı'nda bulunan bir plajın girişinde Suriyelilere yönelik "Vatanı için savaşmayanlar plajımıza giremez" ve "Türk ırkı varolsun" ifadelerinin yer aldığıbir pankartın asıldığı görüldü. Pankartta, ifadenin Arapçasına da yer verildi.

"TÜRK ASKERİ SAVAŞIRKEN, PLAJIMA GİRMELERİNİ İSTEMEDİM"

Plajın işletmecesi pankartın asılmasının ardından olumlu tepkilerle karşılaştığını belirterek şunları söyledi: "Türk askeri sınır dışında savaşırken, vatanı için savaşmayanların plajıma girmesini istemedim. Protesto amaçlı olarak pankartı astım." dedi.

Karadeniz'de, Suriyeliler plaja giremez pankartı asıldı
Sinop, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (37)
MEMORY: Şehirlerine bombalar yağarken bunlar ülkemde sevişip çoğaldı seven alsın evine beslesin heryerde bunları görmekten bıktım evet ırkcıyım kardeşim benim evladım şehit olurken bunların rahatlığı kanıma dokunuyor.
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ADINIZI YAZIN...: VATANINA DÜŞMAN OLANLAR ORTAKLARLA BERABER BELEDİYE BAŞKANLARI OLMUŞ. . . . DİĞERLERİDE BİZİ BÖLMEK İÇİN MECLİSDE MEYDAN OKUYORLAR. . . . SENDE GARİBAN SURİYELİLERİ PLAJA ALMIYORSUN. . . YUHHH BE
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0 3
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KİRSEHİRLİ: Plaja degil is vermeyin ev vermeyin actiklari dukganlara gitmeyin kisacasi hic bir yardimda bulunmayin defolsunlar burada türkiye türklerindir
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KIZILTUGAY: HÜSEYİN ŞAHİN! Aynen sana katılıyoruz,vicdansız olmayalım,birazdaha onları bedava besleyelim,dükkan açsınlar,nakliye yapsınlar,ticaret yapsınlar ama vergi vermesinler,parklarda,sahillerde yayılsınlar,biz oralarda yer bulamayalım,karşımızda pis pis sırıtıp, vergilerimizle,nargile keyfi yapsınlar,2,3 yerden sosyal yardım alsınlar ve biz vicdanlı olalım dimi yoldaş!?!
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TC: Helal olsun Vatan Sevenime. Senin gibi cok insan olmali.
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HÜSEYİN ŞAHİN: Böyle vijdansız olmayın adamları toplayıp şavaştıacak bir devletmi var savaşacak bir düşmanmı var amarıkan ve avrupa bunları birbirine düşürüp öldürtmek istiyor. Daha doğrusu müslümanları ortadan kaldırmak istiyor . bu pankartı asan zihniyette ona hizmet ediyor yoksa tutun 20 yaşını dolduran suriyeliyı askere alın gitmez ise yurt dışı edin. böyle bir uygulama yapmadan ahkam kesmek iyi değil kim yurdundan yuvasından ayrılıp mal güvenliği yok can güvenliği yok namus güvenliği yok bu yola düşer.
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ANTİ YABANCI IRKÇI: Boş konuşma, çok seviyorsan al evine besle
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ANLIYARAK HAREK ETMEK: aslinda bizim ulkemizde olan darbe girişimi gibi suriyenin savasa girmesi ama bizim iman dolu gögsumuz var bu suriyelileri yasli cocuk ve kadinlarini kamp yapip orda uretim yaptirmak askelik caga gelenleride egitip vatanlari icin cihada gondermektir ama nerde bu ??organizsyonu yapacak ulke??
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5 1
HALİL: İstiklâl savaşında Türk Milleti nereye kaçıp sığındı bi söyle hele kardeş.
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12 2
NT: bu değersiz yorumuna disslike bile vermiyorum
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16 5
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