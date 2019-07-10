Karadeniz'de, "Suriyeliler plaja giremez" pankartı asıldı

Sinop Kaleyazısı'nda bulunan bir plajının girişinde Suriyelilere yönelik "Vatanı için savaşmayanlar plajımıza giremez" ve "Türk ırkı varolsun" ifadelerinin yer aldığı bir pankart asıldı. Gelen tepkilerin olumlu olduğunu söyleyen işletmeci, "Türk askeri sınır dışında savaşırken, vatanı için savaşmayanların plajıma girmesini istemedim." dedi.

BU İLK DEĞİL

Geçtiğimiz ay Bursa'nın Mudanya Belediyesi Başkanı Hayri Türkyılmaz, Suriyeli mültecilerin sahilde uygunsuz hareketlerine yönelik şikayetler üzerine harekete geçmiş, zabıta ekiplerine "Benzer durumlara müdahale edin" talimatı vermişti. Tartışmalı talimatın ardından bir karar da Antalya'nın Gazipaşa İlçe Belediye Meclisi'nde alınmış, ilçedeki plajlara Suriyelilerin girmesi yasaklanmıştı.

"VATANI İÇİN SAVAŞMAYANLAR PLAJIMIZA GİREMEZ"

Sinop Kaleyazısı'nda bulunan bir plajın girişinde Suriyelilere yönelik "Vatanı için savaşmayanlar plajımıza giremez" ve "Türk ırkı varolsun" ifadelerinin yer aldığıbir pankartın asıldığı görüldü. Pankartta, ifadenin Arapçasına da yer verildi.

"TÜRK ASKERİ SAVAŞIRKEN, PLAJIMA GİRMELERİNİ İSTEMEDİM"

Plajın işletmecesi pankartın asılmasının ardından olumlu tepkilerle karşılaştığını belirterek şunları söyledi: "Türk askeri sınır dışında savaşırken, vatanı için savaşmayanların plajıma girmesini istemedim. Protesto amaçlı olarak pankartı astım." dedi.