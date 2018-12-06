06 Aralık 2018, 08:12
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Suriyelilere, Kampı Terk Etmeleri İçin Kişi Başı 1750 TL Ödendiği İddia Edildi

Kilis'te bulunan Öncüpınar kampının boşaltılması için Suriyeli göçmenlere, "İster Suriye'ye ister bir başka yere gidin" denerek kişi başı 1750 TL ödendiği iddia edildi.

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Kilis'te bulunan Öncüpınar kampının boşaltılması için Suriyelilere kişi başı 1750 TL ödendiğini iddia etti. Takan, bu para karşılığında "İster Suriye'ye ister bir başka yere gidin" dendiğini ileri sürdü.

"ÖNCÜPINAR KAMPININ BOŞALTILMASI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI"

Ahmet Takan, "Suriyelilere elden dağıtılan para" başlığıyla yayımlanan yazısında "Güvenilir kaynaklardan ulaştığım bilgilere göre, Suriyeli mültecileri barındıran Kilis Öncüpınar kampının boşaltılması için düğmeye basılmış. Kampta 10-12 bin civarında Suriyelinin barındığı biliniyor" iddiasını ileri sürdü.

KİŞİ BAŞI BİN 750 LİRA

Sözlerine "Ana, ilk, orta ve lise olmak üzere 4 de okul bulunuyor. Suriyelilere kampı boşaltması için kişi başı bin 750 lira para ödeniyor. Bu para karşılığında 'ister Suriye'ye gidin ister bir başka yere gidin' deniyormuş" diye devam eden Takan, şu iddiayı dile getirdi:

"6-7 BİN CİVARINDA SURİYELİ KAMPI TERK ETTİ"

"Parayı kapan Suriyeliler ne yapıyor? Çoğunluğu kampı boşaltıp, Türkiye içinde muhtelif yerlere dağılıyor. Özellikle civar illere. 6-7 bin civarında Suriyeli mültecinin kampı terk ettiği bildiriliyor. Nereden biliyoruz? Kamptaki okullarda Suriyeli öğrenci sayıları yarı yarıya düşmüş. Ve civar illerdeki okullara, 'çocuklarımızı kayıt edin' talebinde patlama yaşanıyor."

Ankara
06 Aralık 2018 Perşembe 08:12



YORUMLAR (76)
DAVUT: Suriyeli kardeşlerimize sahip çıkalım
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EL-YAKUP: Bu ülke Türklerin olduğu kadar, bizimde
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DENİZ: yaşasın bizi yönetenler yupii,,, kişi başı 1750 TL dükkan aç vergi verme yardım al okullarda öncelik al,hani savaş vardı ya SAVAŞ BİTTİ ama gitmiyorlar Türk insanının alın terini çalıyorlar 1 ailede 20 kişi ucuza çalışıyorlar yazıklar olsun size be
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CAREW: parayı alırlar ama büyük şehirlere giderler. abd ile birlikte el ele suriyede arap baharı yapacağız sevdamız ekonomimizi 5 yılda tamamen bitirdi.
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MALUMKIZ: defolup gitsinler artık ya
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