18.07.2019 10:31
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Suriyelilere "yol izin belgesi" uyarısı

Suriyelilere "yol izin belgesi" uyarısı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden, kayıtlı oldukları ilden başka bir kente gitmek isteyen Suriyelilerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne veya valiliklerin belirlediği birimlere başvurarak yol izin belgesi almasının zorunlu olduğu bildirildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden, kayıtlı oldukları ilden başka bir kente gitmek isteyen Suriyelilerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne veya valiliklerin belirlediği birimlere başvurarak yol izin belgesi almasının zorunlu olduğu bildirildi.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından "Önemli uyarı" başlığıyla yapılan paylaşımda, Geçici Koruma Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği Türkiye'deki Suriyelilerin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün veya valiliklerin yerine getirilmesini istediği hususlara uymakla yükümlü olduğu kaydedildi.
Aksi tutum ve davranışların, kamu düzeninin bir gereği olan bu yükümlülüklerin ihlali anlamına geleceğinin belirtildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Kamu düzenini bozmak Geçici Koruma Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince geçici korumanın iptal sebeplerindendir. Bu kapsamda kayıtlı olduğunuz ilden başka bir kente gitmek istiyorsanız İl Göç İdaresi Müdürlüğüne veya valiliklerin belirlediği birimlere başvurarak yol izin belgesi almanız zorunludur. Aksi takdirde geçici korumanın iptali de dahil olmak üzere hakkınızda adli ve idari işlem yapılacaktır."
Kaynak: AA
Türkiye, Twitter, Güncel

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