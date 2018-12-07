Suriyelilere Yönelik İnsani Yardımlar

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım Vakfı
ile Tuzla Belediyesi Kent Konseyi
Kadın Meclisi üyelerince, Hatay
'ın Reyhanlı
ve Kırıkhan
ilçelerinde, aralarında yetimlerin de olduğu Suriyelilere çocuk paketi, gıda ve kıyafet yardımı yapıldı.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun
, yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 bin Suriyeli yetime her ay düzenli olarak eğitim, barınma ve sağlık alanında maddi destek sağladıklarını belirterek, "Bunun yanında hayata geçirmiş olduğumuz çeşitli etkinlik ve projelerle de yetimlerimizin yüzlerini güldürmek için çaba gösteriyoruz." dedi.
Yetimleri sevindirdiklerini anlatan Tosun, "Reyhanlı ilçesindeki yetimhanelerimizde kalan 500 yetimimize çocuk paketi dağıttık. Paketlerin içerisinde diş fırçası, bisküvi, çikolatalı gofret, kek, kraker, şeker, çocuk dergisi ve boya kalemleri gibi çocukların seveceği çeşitli hediyeler bulunuyor." diye konuştu.
Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ise Kırıkhan ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi'nde bulunan Fatih
Eğitim Merkezi'nde bulunan Suriyeli çocuklara oyuncak verdi. Üyeler, daha sonra Gültepe
Mahallesi'nde çadırlarda yaşayan Suriyelilere 150 gıda kolisi, 100 çocuk botu, 100 mont ve 150 battaniye yardımında bulundu.
Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Funda Torlak, Suriyeli ailelere destek olmaya devam edeceklerini kaydetti. İstanbul
'dan, Suriyeli ailelerin yaralarını sarmak için geldiklerini belirten Torlak, "Suriyeli ailelerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Sadece medyadan görüp uzak kalmak istemedik. İhtiyaç sahibi ailelerin biraz olsun dertlerine derman olabilmek adına gıda, kıyafet, çocuklar için bot ve battaniye yardımı yaptık." ifadesini kullandı.
İHH,Reyhanlı
07 Aralık 2018 Cuma 18:20