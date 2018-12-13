Suriyelilere Yönelik İnsani Yardımlar

13 Aralık 2018 Perşembe 16:56



13 Aralık 2018 Perşembe 16:56

Beşir Derneği Malatya Şubesi tarafından Türkiye'deki Suriyelilere 2 tır insani yardım malzemesi yollandı.Beşir Derneği Malatya Temsilcisi Vahap Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunduklarını söyledi.Hayırseverlerin desteğiyle hazırladıkları 2 tır unu ihtiyaç sahibi Suriyeliler ulaştırılması için Kilis'e göndereceklerini belirten Yiğit, şunları belirtti:"Yardım tırları Kilis'teki AŞ evi ile fırınımıza giderek Suriyeli kardeşlerimize ekmek olarak dağıtılacak. Gönderdiğimiz tırın biri, Kanada'dan hayırsever kardeşlerimizin diğeri ise buradaki hayırseverlerin bağışı. Fırınlarımızda günlük 55 bin ekmek, AŞ evimizde ise 8 bin 500 kişilik sıcak yemek çıkıyor. Bundan sonrada Malatya'dan iki aya bir yardım tırı göndermeyi planlıyoruz."Yiğit, hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını dile getirerek, Suriyelilerin haricinde kentte de vatandaşlara yardımda bulunduklarını kaydetti.Konuşmanın ardından tırlar Suriyelilere dağıtılmak üzere Kilis'e gönderildi.