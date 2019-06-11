Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı (2)

CİLVEGÖZÜ'NDEN DE DÖNÜŞLER BAŞLADI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, 20 Mayıs günü başlayan ve 31 Mayıs'ta sona eren çıkışların ardından dönüşler başladı. Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayan ve bayram ziyareti için giden Suriye vatandaşlarının dönüşlerinde Geçici Koruma Kimlik Belgesi veya pasaportlarının kontrolünden sonra girişlerine izin veriliyor. Bu arada, izdiham yaşanmaması için Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda polis, gümrük muhafaza ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),



Kaynak: DHA