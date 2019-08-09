Haberler» Güncel» Haber

Suriyelilerin bayram geçişleri tamamlandı

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen yaklaşık 38 bin Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

09.08.2019 19:56
Suriyelilerin bayram geçişleri tamamlandı
Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen yaklaşık 38 bin Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.
Farklı illerden gelen Suriyeliler, ülkelerine gitmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki gümrükten girişlerini tamamladı.
Görevliler tarafından kimlik ve bavulları kontrol edilen Suriyeliler, işlemlerinin ardından ülkelerine geçiş yaptı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sınırda bomba arama köpeği "Leydi" ile önlem aldı.
Bugün itibarıyla tamamlanan çıkışlar kapsamında, sınır kapısından 22 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 38 bin Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak ülkelerine gitti.
Suriye'den dönüşlerin ise 15 Ağustos'ta başlayarak, yıl sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.
Suriyelilerin bayram geçişleri tamamlandı

Kurban Bayramı, Cilvegözü, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:51   İNTERNET ÜZERİNDEN YILAN SATARKEN YAKALANDI
20:50   OLAY YERİ TARİF EDİLEMEYİNCE DAKİKALARCA AMBULANS BEKLEDİ
20:50   10 milyonluk hastane vurgununda müdür ve güvenlik amiri de tutuklandı
20:49   Otomobil ile pikap çarpıştı: 10 yaralı
20:49   Rulman fabrikasında yangın (2)
20:46   Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
20:46   Bakan yardımcıları ve büyükelçiler Ordu'da