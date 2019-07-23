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Suriyelilerin bayram için ülkelerine gidişi sürüyor

KURBAN Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü ile Kilis Öncüpınar'daki sınır kapılarından çıkışları devam ediyor.

23.07.2019 16:13 Suriyelilerin bayram için ülkelerine gidişi sürüyor
KURBAN Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü ile Kilis Öncüpınar'daki sınır kapılarından çıkışları devam ediyor. Dün sabah saatlerinde başlayan çıkışların ikinci gününde yaklaşık 3 bin 250 bin kişinin bayramlaşmak için ülkesine gittiği öğrenildi.
22 Temmuz günü başlayan çıkışlar 9 Ağustos gününe kadar devam edecek. Suriyeliler beraberlerinde Geçici Koruma Kimlik Belgesi veya  pasaportları ve randevu belgesi çıktısıyla geldikleri Cilvegözü'nde yapılan işlemlerin ardından Türkiye'den çıkış yapıyorlar. Bu arada beraberlerinde getirdikleri valizleri ve hediyelik eşyaları da Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki X-Ray cihazından geçiriliyor. Kurban Bayramı'nı yakınları ile geçirmek isteyen Suriyelilerin çıkışları devam ederken 2 gün içerisinde 3 bin kişinin çıkış yaptığı bildirildi. Bu arada Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda dün başlayan çıkışlarda 250 kişinin  Suriye'ye geçtiği belirtilirken, randevu sistemindeki yığılmalar nedeniyle geçişlerin yavaşladığı belirtildi.



Kurban Bayramı, Cilvegözü, Hatay, Kilis, Güncel

Kaynak: DHA

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