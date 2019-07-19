Suriyelilerin bayram yolculuğu başlıyor

Kilis Valiliği, Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin 22 Temmuz-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında gidebileceklerini duyurdu.



Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye'den Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi kentlere gidecek olan Suriyelilerin 22 Temmuz-9 Ağustos 2019 tarihlerinde ülkelerine gidebilecekleri, 18 Ağustos ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında dönüş yapabilecekleri vurgulandı. Açıklamada, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin internet üzerinden başvuru yaparak randevu alması gerektiği de duyuruldu. Ülkelerine geçiş için izin alan ve Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin geçişlerinin ise sınır kapıları üzerinden sağlanacağı belirtildi. - KİLİS

Kaynak: İHA