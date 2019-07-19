Haberler» Güncel» Haber

Suriyelilerin bayram yolculuğu başlıyor

Kilis Valiliği, Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin 22 Temmuz-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında gidebileceklerini duyurdu.

19.07.2019 13:29 Suriyelilerin bayram yolculuğu başlıyor
Kilis Valiliği, Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin 22 Temmuz-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında gidebileceklerini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye'den Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi kentlere gidecek olan Suriyelilerin 22 Temmuz-9 Ağustos 2019 tarihlerinde ülkelerine gidebilecekleri, 18 Ağustos ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında dönüş yapabilecekleri vurgulandı. Açıklamada, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin internet üzerinden başvuru yaparak randevu alması gerektiği de duyuruldu. Ülkelerine geçiş için izin alan ve Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin geçişlerinin ise sınır kapıları üzerinden sağlanacağı belirtildi. - KİLİS
Kaynak: İHA
Kilis Valiliği, Kurban Bayramı, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:18   Motosikletli kadından "kanser farkındalık turu"
14:18   HATAY AMİK OVASI'NDAKİ PAMUKTA 'ZENK' HASTALIĞI ORTAYA ÇIKTI
14:18   BURSA KİLOSU 120 BİN DOLAR OLAN EKRAN KİMYASALININ YERLİ ÜRETİMİ İÇİN ÇALIŞIYOR
14:18   KAYSERİ'DE EVLİLİK VAADİYLE DOLANDIRICILIĞA 5 GÖZALTI
14:18   SİNOP Güvercinlerin yuva yaptığı balkonunu kullanmıyor
14:18   SİNOP Yıkılma riski taşıyan ahşap evi halatla bağladılar
14:17   DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3