Suriyelilerin buruk bayramlaşması - HATAY

Ülkelerinde devam iç savaş nedeniyle sevdiklerini ve sahip oldukları her şeylerini geride bırakarak Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Suriyeliler, bir bayrama daha hüzünlü girdi.

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Boynuyoğun Konaklama Merkezi'nde kalan yaklaşık 2 bin 700 Suriyeli ülkelerinin ve sevdiklerinin özlemiyle bayramlarını geçiriyor.

Ülkelerindeki savaşın bir an önce bitmesi için dua eden Suriyeliler, topraklarına yeniden dönebilmenin hayalini kuruyor.

Konaklama merkezinde kalanlardan Fatma Ramadan, Kurban Bayramı'nın, başta ülkesine ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni etti.

Bayramı, yakınlarından ayrı geçirmenin burukluğunu yaşadıklarını ifade eden Ramadan, "Türkiye'de güvenli ve huzurluyuz. Ancak kalbimizde ülkemizden ayrı olmanın hüznünü yaşıyoruz. Tüm akrabalarım, komşularım ve sevdiklerim Suriye'de kaldı. Maalesef bu bayramda da Suriye halkı ölüme terk edildi." dedi.

Ramadan, kendilerine sahip çıkan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.

Cinan İsmail de 4 yıl önce eşini Suriye'de atılan roketin, bulunduğu yere isabet etmesi sonucu kaybettiğini söyledi.

Ülkesinde yalnız kaldığı için 3 çocuğunu yanına alarak Türkiye'ye sığındığını aktaran İsmail, ülkesindeki savaşın bitmesi ve tekrar geri dönmek için dua ettiğini ifade etti.

Muhammed Mansur ise bayramı sevdiklerinden uzak geçirmenin üzüntüsünü içlerinde yaşadıklarını belirtti.

Kaynak: AA