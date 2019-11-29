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Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmeler başladı

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nin Korumadan Sorumlu Yardımcısı Gillian Triggs'in başkanlığında, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmelerin ikincisi başladı.

29.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:17Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmeler başladı
Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nin Korumadan Sorumlu Yardımcısı Gillian Triggs'in başkanlığında, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmelerin ikincisi başladı.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Komiseri'nin Korumadan Sorumlu Yardımcısı Gillian Triggs'in başkanlığında düzenlenen BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile Cumhuriyeti ilgili heyetleri arasında Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmelerin ikincisi Dışişleri Bakanlığı Taha Carım Toplantı Salonu'nda başladı. Heyetlerarası görüşmenin başı basına açık olarak gerçekleştirildi. - ANKARA

Birleşmiş Milletler, Yavuz Selim Kıran, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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