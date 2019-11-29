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Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmeler başladı

Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmeler başladıANKARA - Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nin Korumadan Sorumlu Yardımcısı Gillian Triggs'in başkanlığında, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmelerin ikincisi başladı.

29.11.2019 11:13 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:15
Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmeler başladı
ANKARA - Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nin Korumadan Sorumlu Yardımcısı Gillian Triggs'in başkanlığında, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmelerin ikincisi başladı.
Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Birleşmiş Milletler Yüksek Komiseri'nin Korumadan Sorumlu Yardımcısı Gillian Triggs'in başkanlığında düzenlenen BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Türkiye Cumhuriyeti ilgili heyetleri arasında Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmelerin ikincisi Dışişleri Bakanlığı Taha Carım Toplantı Salonu'nda başladı. Heyetlerarası görüşmenin başı basına açık olarak gerçekleştirildi.
Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmeler başladı

Birleşmiş Milletler, Yavuz Selim Kıran, Mevlüt Çavuşoğlu, Genel

Kaynak: İHA


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