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Suriyelilerin Kurban Bayramı geçişi başladı

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gitmeye başladı.

22.07.2019 12:49 Suriyelilerin Kurban Bayramı geçişi başladı


KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gitmeye başladı.
Kurban Bayramı'nı Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus ile El Bab bölgelerinde geçirmek isteyen ve online randevu sistemi ile kayıt yaptıran Suriyelilerin gidişleri başladı. Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden geçişlerine izin verilen Suriyeliler, 5 ayrı noktada evrak kontrolüne tabi tutulup, ülkelerine gidiyor.
Günde ortalama 3 bin Suriyeli'nin ülkelerine geçiş yapması beklenirken, gümrük kapısında ilk gün yoğunluk yaşandığı gözlendi. Suriyelilerin bayram geçişlerine, 9 Ağustos gününe kadar izin verileceği bildirildi.

- Kilis
Kaynak: DHA
Kurban Bayramı, Suriye, Kilis, Güncel

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