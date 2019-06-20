Suriyelilerin Öncüpınar'dan bayram dönüşü sürüyor

RAMAZAN Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor. Bayram sonrası Türkiye'ye dönen Suriyelilerin sayısının şu ana kadar 5 bin 500 olduğu belirtildi. Ramazan Bayram öncesi 20 bin 576 Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gitti. Suriyelilerin, bayram tatilinin ardından Türkiye'ye dönüşleri ise devam ediyor. Sınır hattına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından işlemleri yapıldıktan sonra Türkiye tarafına geçti. Yetkililer, şu ana kadar 5 bin 500 Suriyelinin geri döndüğünü, dönüşlerin 1 Kasım'da sona ereceğini belirtti.



- Kilis