24.06.2019 13:05
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Suriyelilerin Öncüpınar'dan bayram dönüşü sürüyor

Suriyelilerin Öncüpınar

RAMAZAN Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor.

RAMAZAN Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye 'ye dönüşleri devam ediyor. Bayram sonrası şu ana kadar Türkiye'ye dönen Suriyeli sayısının, 7 bin olduğu belirtildi.
Ramazan Bayram öncesi 20 bin 576 Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gitti. Suriyelilerin, bayram tatilinin ardından Türkiye'ye dönüşleri ise devam ediyor. Sınır hattına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından işlemleri yapıldıktan sonra Türkiye tarafına geçti. Yetkililer, şu ana kadar 7 bin Suriyelinin döndüğünü, 1 Kasım'da dönüşlerin sona ereceğini belirtti.


- Kilis
Kaynak: DHA
Türkiye , Güncel

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