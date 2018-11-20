Suriyelilerin Terörden Arındırılan Bölgelere Dönüşü Sürüyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye
'ye sığınan Suriyelilerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin
Dalı harekatlarıyla terör örgütleri YPG/ PKK
ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüşleri sürüyor.
Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı, Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan yaklaşık 400 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş
Programı kapsamında, Kilis
Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.
Suriye uyruklu Cafer Muhammed, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce geldiği Türkiye'den ayrılırken hüznü ve sevinci bir arada yaşadığını söyledi.
Türkiye'de kaldığı süre içerisinde komşularıyla iyi ilişkiler kurduğunu anlatan Muhammed, Suriye'de daha önce yaşadıkları bölgelerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırıldığını, bu nedenle dönüş yapmaya karar verdiğini söyledi.
Türkiye'yi çok sevdiğini ancak ülkesine döneceği için mutlu olduğunu belirten Muhammed, "Herkesten Allah razı olsun. Bizi yedirdiler, içirdiler ve eşyalar verdiler ama artık ülkemize dönmek istiyoruz. İnşallah bütün arkadaşlarımız da Suriye'ye dönerler." diye konuştu.
Kilis Göç İdaresi İl Müdürlüğü kanalıyla Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında, ocak-ekim döneminde yaklaşık 17 bin Suriyeli ülkesine döndü.