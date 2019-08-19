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Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri başladı

Kurban Bayramı için Hatay üzerinden ülkelerine giden Suriyeli ailelerin Türkiye'ye dönüşleri başladı.

19.08.2019 12:02 Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri başladı
Kurban Bayramı için Hatay üzerinden ülkelerine giden Suriyeli ailelerin Türkiye'ye dönüşleri başladı.
Bayramı ülkelerinde geçirmek üzere Türkiye'nin farklı illerinden gelerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Suriye'ye geçiş yapan aileler geri dönüşe geçti.
Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen ailelerin Türkiye'ye girişleri, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı veya yabancı tanıtma kartıyla sağlanıyor.
Bugün itibariyle başlayan Suriye'den dönüşlerin 31 Aralık'a kadar devam edeceği öğrenildi.
Kurban Bayramı dolayısıyla 38 bin Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmıştı.

Kurban Bayramı, Türkiye, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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