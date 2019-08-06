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Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere dönüşü sürüyor.

06.08.2019 14:29
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere dönüşü sürüyor.
Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 400 Suriyeli, "Gönüllü Geri Dönüş Programı" kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerinin ardından minibüslere bindirildi.
Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere gitti.
Suriye uyruklu Ahmet Hacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaşın şiddetini artırması sonucu, yaklaşık 5 yıl önce, memleketi Afrin'i terk ederek Türkiye'ye geldiğini söyledi.
Suriye'de gerçekleştirilen operasyonlar sonucu yaşadıkları bölgenin terörden temizlendiğini, bu nedenle de ülkesinde dönmeye karar verdiğini anlatan Hacı, uzun aradan sonra Afrin'e döneceği ve akrabalarını göreceği için mutlu olduğunu ifade etti.
Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında 2015'ten bu yana yaklaşık 330 bin Suriyeli ülkesine döndü.

Türkiye, Fırat, Güncel

Kaynak: AA

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