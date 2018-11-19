Suriyeliyi Fidye İçin Kaçıran Suriyeliler Yakalandı

Beylikdüzü
'nde bir evde, 26 yaşındaki Suriyeli Muhammed O'yu kaçırıp ailesinden 50 bin dolar fidye istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, 9 Kasım'da Muhammed O, arkadaşıyla Taksim
'de bir eğlence kulübüne gitti. Buradan arkadaşının kızlarla buluşma isteği üzerine Beylikdüzü'nde bir eve giden Muhammed O, evdeki 4 kişinin saldırısına uğrayarak, elleri ve ayakları bağlanarak rehin alındı.
Arkadaşı, Muhammed O'nun babasını arayarak, oğlunun rehin alındığını anlattı.
Şüpheliler, Muhammed O'nun babası Khalil O'yu (61) telefonla görüntülü arayarak, 50 bin dolar fidye istedi. Khalil O, 15 Kasım'da durumu polise bildirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, olaya ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Beylikdüzü'nde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Polis
, görgü tanıklarının ifadesiyle çalışmalarına Esenyurt
'ta devam etti.
Polis ekipleri, 17 Kasım'da Esenyurt'ta çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonda bir evde şüphelilerden 3'ü yakalandı. Bu şüphelilerin ifadesi üzerine rehinenin Başakşehir
Güvercintepe Mahallesi'nde bir evde tutulduğunu öğrenen ekipler, o adrese operasyon gerçekleştirdi. Burada 1 şüpheliyi daha yakalayan ekipler, rehine Muhammed O'yu elleri ve ayakları bağlı şekilde sokakta buldu.
Fidye amacıyla kaçırılan Muhammed O, kurtarılarak ailesine teslim edildi.
Şüpheliler Suriye uyruklu Huseyn M. (22), Dehan S. (35), Zıya H. (38) ve Vahid M. (27) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Suriye,Beylikdüzü
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:02