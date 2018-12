Surlarda öğrencilere dağcılık eğitimi

13 Aralık 2018 Perşembe 16:02



13 Aralık 2018 Perşembe 16:02

Surlarda öğrencilere dağcılık eğitimiBALIKESİR - Balıkesir 'in Bandırma İlçesinde 911 Arama Kurtarma Ekibi üniversite öğrencilerine dağcılık eğitimi verdi. Bandırma liman bölgesinde bulunan surlarda 911 Arama Kurtarma Derneği tarafından üniversite öğrencilerine yönelik dağcılık eğitimi verildi. Bandırma On Yedi Eylül üniversitesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimde ilk olarak temel eğitim gerçekleştirildi. Daha sonra öğrenciler 20 metre yükseklikten aşağı indiler. Yaklaşık 3 saat süren eğitimde, kaya tırmanışı ve emniyet alma eğitimi alan üyeler, hem keyifli hem de çok faydalı bir gün geçirdi.911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Gürsoy "Derneğimize yeni katılan üyelerimize dağcılık temel eğitimleri veriyoruz. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi 911 Arama Kurtarma, Dağcılık ve Kurtarma Topluluğumuzla birlikte etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Yeni üyelerimize temel eğitimin birinci aşaması olan güvenli bir şekilde inmek için gerekli ekipmanları tanıtmaktır. Olası bir durumda olaya müdahale etmek için eğitimlerimizi veriyoruz" dedi.