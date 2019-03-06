Sürmene'de Yangın

Trabzon
'un Sürmene
ilçesine bağlı Çarşı Mahallesinde sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Bir apartmanda elektrik panosundan çıktığı sanılan yangın sonucu 7 kişi dumandan etkilenirken hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çarşı Mahallesinde 12 katlı binanın 1. katında iddiaya göre elektrik panosundan yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken yangında 7 kişi dumandan zehirlenerek Araklı
ve Trabzon'daki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangından özellikle 1 ve 4. katta bulunanların etkilendiği maddi zararın ise 100 bin TL civarında olduğu belirtildi.
Bina yöneticilerinden Salim Sarıkoç, bina sakinleri olarak büyük bir tehlike atlattıklarını belirterek Sürmene'de özellikle 10-12 katlı yapılara müdahale edecek yeterli donanıma sahip itfaiye aracının bulunmadığını söyledi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON
Sabah, Trabzon, Sürmene, 3. Sayfa
Kaynak: İHA