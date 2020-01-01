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Sürpriz aşk ortaya çıktı! Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal yeni yıla Paris'te girdi

Geçtiğimiz günlerde final yapan Kimse Bilmez dizisinin sevilen oyuncuları Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'ın 6 aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı. Genç çift, yeni yıla aşıklar şehri Paris'te karşıladı.

01.01.2020 19:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:44

Yılın ilk sürpriz aşk haberi geldi. ATV'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez'in dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşk dönüşen genç oyuncular Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal yeni yıla 'te girdi. 6 aydır aşk yaşadıkları ortaya çıkan Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal birlikte tatile çıktı.

HAYRANLARINDAN BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştıkları tatil fotoğraflarıyla mutluluklarını paylaşan Kimse Bilmez'in oyuncuları Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'ın hayranlarından beğeni yağdı.

Burak Serdar Şenel'in adı daha önce Hande Erçel ile anılmıştı.

Sürpriz aşk ortaya çıktı! Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal yeni yıla Paris'te girdi

Burak Serdar Şanal, Paris, Magazin


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