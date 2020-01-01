Sürpriz aşk ortaya çıktı! Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal yeni yıla Paris'te girdi

Yılın ilk sürpriz aşk haberi geldi. ATV'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez'in dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşk dönüşen genç oyuncular Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal yeni yıla Paris'te girdi. 6 aydır aşk yaşadıkları ortaya çıkan Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal birlikte tatile çıktı.

HAYRANLARINDAN BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştıkları tatil fotoğraflarıyla mutluluklarını paylaşan Kimse Bilmez'in oyuncuları Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'ın hayranlarından beğeni yağdı.

Burak Serdar Şenel'in adı daha önce Hande Erçel ile anılmıştı.