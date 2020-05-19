Sürpriz doğum gününde Vali oldu

Balıkesir'de 17 yaşına giren Serhat Ataş, 1 günlüğüne Vali olmanın sevincini yaşadı.

Sürpriz doğum gününde Vali oldu
19.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:46
Balıkesir'de 17 yaşına giren Serhat Ataş, 1 günlüğüne Vali olmanın sevincini yaşadı.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs doğumlu 11. sınıf öğrencisi Serhat Ataş'a doğum günü sürprizi yaptı. Valilik tarafından kendisine yapılan sürprizden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Ataş, yaklaşık 100 araçlık jandarma ve polis araçlarından oluşan konvoyla birlikte şehirde vatandaşları selamlayarak bayrak dağıttı.
Valiye teşekkür eden Ataş, "Bugün 19 Mayıs ve benim doğum günüm. 17 yaşıma girdim. Valilik tarafından çok güzel bir sürpriz yapıldı ve 1 günlüğüne Vali oldum. Valilik personelleri ilk önce şehitliği ziyaret ettik. Şimdi de amirlik araçlarıyla bayrak dağıtımı yapacağız. Bana bu mutluluğu yaşatan Valimize çok teşekkür ederim" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı’nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Son dakika: Suriye’de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak Haber
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel’den, Bergüzar’a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Haber
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28’e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti Haber
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız’a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün Haber
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Kim Milyoner Olmak İster’de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı Haber
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Haberler››Güncel››Sürpriz doğum gününde Vali oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:44: Milletvekili Güneş'ten 19 Mayıs mesajı - Haber 12:41: 5'inci kat penceresinden atlayan yaşlı adam öldü - Haber 12:41: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sosyal mesafe kurallarına uyularak kutlanıyor - Haber 12:40: Vefa Sosyal Destek Grubu "19 Mayıs konvoyu" ile vatandaşlara moral verdi - Haber 12:38: Gaziantep'te 19 Mayıs kutlaması korona virüs tedbirlerine göre yapıldı - Haber 11:38: Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı - Spor 09:50: Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti - Haberler 09:46: Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İlk ziyareti Kasapoğlu gerçekleştirdi - Haber 09:29: Bursa'da 20 dönümlük alana taşlarla dev Atatürk imzası oluşturuldu - Haber 17:59: Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu - Haberler