13.06.2019 12:30
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Sürpriz gelişme! Burak Yılmaz Lecce ile anlaştı

Sürpriz gelişme! Burak Yılmaz Lecce ile anlaştı

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın, İtalyan temsilcisi Lecce'nin teklifini kabul ettiği belirtildi.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; A Milli Takım ve Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Lecce'nin transfer teklifini kabul etti. Haberde Burak Yılmaz'ın birkaç yıl önce Lazio'ya çok yakın olduğu ancak bu transferin gerçekleşmediği söylendi.

Beşiktaş'ın uygun şartlar sağlanırsa golcü oyuncunun transferine onay vereceği de belirtildi.

Burak Yılmaz, devre arasında geldiği Beşiktaş ile çıktığı 22 Süper Lig maçında 16 gol atıp, 1 asistlik müthiş bir performans sergiledi.

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