Sürpriz Teklif Evlilikle Bitti

Kaynak: İHA

Görme Engelli Judo Milli takım sporcusu olan ve +70 kategorisinde Türkiye üçüncülüğü dahil bir çok madalyaları bulunan milli judocu Deniz Uzun , sürpriz bir evlilik teklifini kabul ederek dünya evine girdi.İki ay önce Türkiye Sakatlar Derneğinin Ordu şubesine giden serbest meslekle uğraşan yarı görme engelli Can Bekdemir (36), burada yüzde yüz görme engelli olan milli judocu Deniz Uzun ile tanıştı. Aynı zamanda Türkiye Görme Engelliler Milli Takımı sporcusu da olan Deniz Uzun ile bir süre arkadaşlık yapan Bekdemir, bir ay önce kız arkadaşına evlilik teklifi için sürpriz hazırladı. Yakın çevresini de organizasyona dahil eden Bekdemir, derneği balon ve mumlarla süsledi. Kendisini evinden alarak derneğe getiren ve diz çökerek evlilik teklifinde bulunan Bekdemir'in sürprizi karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen Uzun "evet" cevabını verdi.Bu olumlu cevabın ardından evlilik hazırlığına başlayan çiftin nikahı Altınordu Belediyesinde kıyıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Engin Tekintaş 'ın kıydığı nikahın şahitliğini ise Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şaşmaz, Ordu Sakatlar Derneği Başkanı Selma Gülseren yaptı. Çiçeği burnunda damat Can Bekdemir, Deniz Uzun'a ilk bakışta aşık olduğunu ve sürpriz evlilik teklifinde bulunduğunu söyledi. Olumlu cevap aldıktan sonra bir ay sonra evlendiklerini dile getiren Bekdemir, çok mutlu olduklarını söyledi.Milli sporcu Deniz Uzun Bekdemir de Türkiye'de ve Avrupa 'da derecelerinin olduğunu kaydederek, "Can Bekdemir ile iki ay önce tanıştık. İş evliliğe kadar geldi. Çok mutluyum" diye konuştu.Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şube Başkanı Selma Gülseren ise çifte mutluluklar dileyerek, dernek olarak her zaman çiftin destekçisi olacaklarını kaydetti. - ORDU