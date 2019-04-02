Sürreyya Başaran Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA DERBENT belediye başkan adayı olan Sürreyya Başaran isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA DERBENT ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Sürreyya Başaran isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA DERBENT adayı Sürreyya Başaran kimdir? BTP KONYA DERBENT adayı Sürreyya Başaran yüzde kaç oy aldı?

Sürreyya Başaran Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA DERBENT belediye başkan adayı olarak gösterilen Sürreyya Başaran DERBENT ilçesinde % 0,32 oranında oy almıştır. DERBENT ilçesinde % 0,32 oranında oy olan Sürreyya Başaran adlı BTP adayı toplamda 10 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA DERBENT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.