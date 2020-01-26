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Sürsürü'de, 38'inci saatte 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ELAZIĞ depreminde yıkılan Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında kaldığı belirtilen 9 kişiden 3'ünün, 38 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

26.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 26.01.2020 11:48Sürsürü'de, 38'inci saatte 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ELAZIĞ depreminde yıkılan Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında kaldığı belirtilen 9 kişiden 3'ünün, 38 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Merkez üssü ilçesi olan, cuma günü saat 20.55'te meydana gelen, Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremde, merkezdeki Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında 17 kişi kaldı. Ekipler, depremin meydana geldiği andan itibaren enkazda başlattıkları arama çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşırken, 5 kişi ise yaralı olarak çıkardı. 9 kişinin enkaz altında kaldığı Sürsürü Mahallesi'ndeki enkazda arama çalışmaları yürüten ekipler, bugün saat 11.00 sıralarında 3 kişiye ulaştı. Enkazdan çıkarılan 3 kişinin, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, yaşamınıı yitirdiği belirlendi. Bina enkazında kalan 6 kişiye ulaşma çalışmaları sürdürülüyor.



Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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