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Sürsürü Mahallesi'ndeki enkazdan 1 kadının cansız bedeni çıkarıldı

ELAZIĞ depreminde yıkılan Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında kaldığı belirtilen 6 kişiden 1'inin, cansız bedeni çıkarıldı.

26.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:16Sürsürü Mahallesi'ndeki enkazdan 1 kadının cansız bedeni çıkarıldı

ELAZIĞ depreminde yıkılan Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında kaldığı belirtilen 6 kişiden 1'inin, cansız bedeni çıkarıldı. Yerleri tespit edilen 2 kişinin çıkarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi'nin enkazında kaldığı belirtilen 6 kişiye ulaşmak için ekiplerin sürdürdüğü çalışmalarda saat 15.30 sıralarında, 3 kişinin yeri tespit edildi. Ekipler, 3 kişiden 1'inin cansız bedenini enkazdan çıkardı. İsmi öğrenilemeyen kadının cansız bedeni, otopsi için hastaneye götürüldü. Ekipler, yerlerini tespit ettikleri 2 kişiyi enkazdan kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı, 36 oldu.



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Kaynak: DHA

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