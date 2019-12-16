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Sürü eğitimi ve yönetimi kursuları devam ediyor

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği tarafından çoban yetiştirilmesi amacıyla başlatılan Sürü Eğitimi ve Yönetimi kursunun 6'ıncısı açıldı.

16.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:15Sürü eğitimi ve yönetimi kursuları devam ediyor
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği tarafından çoban yetiştirilmesi amacıyla başlatılan Sürü Eğitimi ve Yönetimi kursunun 6'ıncısı açıldı.

Birlik binasında başlayan kurs öncesi açıklamalarda bulunan Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı İhsan Akın, "6'ıncı sürü yönetimi eğitimi kursumuza başlıyoruz. Şuanda 20 kişilik bir katılım var. 6'ıncı kursumuz, iş güvenliği sağlığıyla ilgili; sürü yönlendirme, sürünün beslenmesi, sürü bakım işleri, sürünün sağlığı ve teknik ve pratiğin iyileştirilmesiyle ilgili saha çalışması ve özellikle halk dilinde, peygamber mesleği olan ve en önemli mesleklerden bir tanesi, günümüzde ne kadar önemli olduğu, gıda ve suyun, üretimin ne kadar en önemli olduğu zamanı yaşıyoruz" dedi.

Küçükbaş hayvancılığın mutlaka desteklenmesi gerektiğini de ifade eden Akın," Bizlerin, eğer ithal etmek yerine ihraç etmek istiyorsak bu tür kurumlara ve bu tür çalışmalara herkesin destek olması lazım. Çünkü bizler, gerçek anlamda doğal ve organik olan küçükbaş hayvancılığın yegane başlıca sorunlarını, sıkıntılarından bir tanesi çobanlık mesleğidir. Çobanlık mesleği, hem meziyetli hem zor hem de önemlidir. Ama tabi ki babadan, atadan, dededen kalma değil de, daha çok pratikle tekniğin birleştirerek, günümüzdeki hayvancılık nasıl yapılır? Sağlığından tutunda, beslenmesine, yerinin kuruluğuna, parazitlerle mücadeleyle ilgili sizlere hocamız Ayşegül hanım dersini anlatacak. Sizlerde sorularınızı soracaksınız. İnşallah nice çobanlık eğitimi kurslarında hep birlikte olacağız. Üretimimizi artırmamız gerekiyor. Daha fazla üretmemiz lazım. Kırsala daha fazla destek olmamız lazım. Bunun için de yetkililerin bize destek olması bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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