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Sürü filmi çekildiği yerde yeniden gösterildi

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali" için kente gelen yönetmenler, oyuncular, yapımcı ve senaristler, senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı "Sürü" filmini, çekimleri yapılan Pervari'de çocuklarla izledi.

14.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:26Sürü filmi çekildiği yerde yeniden gösterildi
Bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Kısa Film Festivali" için kente gelen yönetmenler, oyuncular, yapımcı ve senaristler, senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı "Sürü" filmini, çekimleri yapılan 'de çocuklarla izledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneğince organize edilen, Valilik, Siirt Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından desteklenen festival, 4. etkinlikleriyle sürüyor.
Festivale katılan Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney, yönetmenler, oyuncular, yapımcı ve senaristler, senaryosunu Güney'in yazdığı "Sürü" filminin çekimlerinin yapıldığı Pervari ilçesini ziyaret etti.
Burada Kaymakam Musa Aydemir ve Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan tarafından karşılanan davetliler, ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Fatoş Güney, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok duygulandığını belirterek, "Sürü filmi çekileli 41 yıl oluyor. Dünyada 10 ödül kazanmış bir film. Fakat yeterince Türkiye'de gösterilemedi. 12 Eylül döneminde vizyona girmiştir. Fakat bir takım engellemeler, sinemacılara tehditler sonucu film gösterilemedi." diye konuştu.
Filmin oyuncularından Levent İnanır da bazı sahnelerin çekildiği Pervari ilçesine 41 yıl sonra geldiği için duygulandığını söyledi.
İnanır, "Filmin geçtiği yerler çok değişti, değişmeyen şeyler de var tabi. Çok film çektim ama burası çok heyecan ve tat bırakıyor insanda. Hiçbir ideolojik yanı da yoktur. Bu ülkenin o dönemlerde bir yansımasıdır. Bir ailenin sınıf atlatma veya varoluş kavgasını anlatan, evrensel dili olan bir hikayedir." dedi.

İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek askerlerle görüşen davetliler, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde özel olarak yapılan "Gezen Sinema Tırı"nda çocuklarla Sürü filmini izledi.

Yılmaz Güney, Pervari, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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