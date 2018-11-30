Lüleburgaz
'da sürü yönetimi elemanı yetiştiriciliği kursu açıldı. Halk Eğitimi Merkezi
, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kırklareli
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği iş birliğince açılan kursta, 50 kişi eğitime başladı.
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Oral, Lüleburgaz Atatürk
İlkokulu'nda başlatılan kursta yaptığı konuşmada, sürü yönetimi elemanı yetiştiriciliği kursunu önemsediklerini söyledi.
Kursun 15 gün süreceğini belirten Oral, kurs ile daha kaliteli besicilik yapılacağını kaydetti.
Kurs ile besicilere çok önemli bilgiler katacağını aktaran Oral, kursun ardından desteklemeler için kriterleri sağlayan besicilerin devletin desteklerinden yararlanabileceğini belirtti.
Oral, birlik olarak her zaman besicilerin yanında olduklarını ifade etti.