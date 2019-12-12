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Suruç Belediye Başkan Vekili'ne suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Suruç Belediye Başkan Vekili'ne suikast hazırlığındayken yakalanan teröristle irtibatlı olduğu belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

12.12.2019 17:17 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:18
Suruç Belediye Başkan Vekili'ne suikast hazırlığındayken yakalanan teröristle irtibatlı olduğu belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve Suruç Belediye Başkan Vekili'ne suikast hazırlığında olduğu tespit edilerek yakalanan Suriye uyruklu terörist Mazlum Muhammed Ali'ye yardım ve yataklık eden 3 kişinin yakalanmasının ardından soruşturmayı genişletti.
Bu kapsamda, terörist Ali ile irtibatlı olduğu belirlenen 6 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Terörist Mazlum Muhammed Ali'nin de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Suruç Belediye Başkan Vekili'ne suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Muhammed Ali, Güncel

Kaynak: AA


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