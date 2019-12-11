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Suruç Belediye Başkan Vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şanlıurfa Suruç Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'a suikast hazırlığındaki Suriyeli uyruklu PKK'lı terörist Mazlum Muhammed Ali ile ona yardım ve yataklık yapan 3 kişinin Şanlıurfa'da yakalandığını bildirdi.

11.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:48Suruç Belediye Başkan Vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Suruç Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'a suikast hazırlığındaki Suriyeli uyruklu PKK'lı terörist Mazlum Muhammed Ali ile ona yardım ve yataklık yapan 3 kişinin Şanlıurfa'da yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Suriye'de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Mazlum Muhammed Ali isimli Suriye uyruklu teröristin Türkiye'ye geçiş yaptığı, önümüzdeki günlerde Suruç ilçesi başta olmak üzere Türkiye'de sansasyonel eylem gerçekleştirme hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldığı bildirildi. İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin çalışması sonucu teröristin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kaldığı yerin tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Teröristin kaldığı yere düzenlenen operasyonda teröristle birlikte yardım ve yataklık yapan 3 kişi kıskıvrak yakalandı. Teröristin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen sorgusunda, 'Yaklaşık 2 gün önce Türkiye'ye giriş yaptığı, yakalanmasaydı önümüzdeki günlerde Suruç Belediye Başkan vekiline suikast eylemi gerçekleştireceği, kendisini eylem yapmak amacıyla Şaban kod adlı teröristin görevlendirdiği, sınırdan geçişini ve Suruç'ta kaldığı evin bu terörist tarafından ayarlandığı, eylem için 2100 dolar para verdiği, eylemi gerçekleştirmesi durumunda ise örgütten 10 bin dolar alacağı' öğrenildi. Teröristin kaldığı yerde ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü."



Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA

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