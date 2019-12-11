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Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki YPG'li yakalandı

Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığı yapan YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı.

11.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:18Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki YPG'li yakalandı
Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığı yapan YPG'li terörist 'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye'de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütleri içerisinde faaliyet gösteren Mazlum Muhammed Ali isimli Suriye uyruklu teröristin Türkiye'ye geçiş yaptığı, önümüzdeki günlerde Suruç ilçesi başta olmak üzere ülkede sansasyonel eylem gerçekleştirme hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin çalışması sonucu, Mazlum Muhammed Ali isimli teröristin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kaldığı yer tespit edildi. Teröristin kaldığı yere düzenlenen operasyonda teröristle birlikte yardım ve yataklık yapan 3 kişi kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mazlum Muhammed Ali isimli YPG'li teröristin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilen sorgusunda, 'yaklaşık 2 gün önce Türkiye'ye giriş yaptığını, yakalanmasaydı önümüzdeki günlerde Suruç Belediye Başkan vekiline suikast eylemi gerçekleştireceğini, kendisini eylem yapmak amacıyla Şaban kod adlı teröristin görevlendirdiğini, sınırdan geçişini ve Suruç'ta kaldığı evin bu terörist tarafından ayarlandığını, eylem için 2 bin 100 dolar verdiğini, eylemi gerçekleştirmesi durumunda ise örgütten 10 bin dolar alacağını' söylediği öğrenildi.

Teröristin kaldığı yerde ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, YPG, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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