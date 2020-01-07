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Suruç Belediyesi'nden çölyak hastalarına glutensiz erzak desteği

Suruç Belediyesi çölyak hastalarına glutensiz erzak paketi dağıttı.

07.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:02 Suruç Belediyesi'nden çölyak hastalarına glutensiz erzak desteği
Suruç Belediyesi çölyak hastalarına glutensiz erzak paketi dağıttı.
Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'ın talimatıyla, belediye ekipleri ilçede yaşayan çölyak hastalarını tespit etti. Aktaş'ın girişimiyle çölyak hastaları için glutensiz gıda temin edildi. Glutensiz ürünlerden oluşan gıda paketleri, belediye meclis salonunda vatandaşlara dağıtıldı.
Hastalara kendi elleriyle paketleri dağıtan Aktaş, "Belediye olarak her zaman sizlerin yanındayız. Çölyak hastaları olarak özel bir durumunuz var, özel ürünlerin kullanılması gerekiyor. Daha önce ufak yardımlar yapılmış ama biz size daha profesyonel manada yardım edeceğiz." dedi.
Suruç Çölyak Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Mehmet Emin Ergüvan da emeği geçenlere teşekkür etti.

Güncel

Kaynak: AA

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