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Suruç Belediyesi şampiyon sporcuları ödüllendirdi

Suruç Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, Malatya'da düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi 1. Lig maçlarını ilk sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Suruç Hokey Spor Kulübü erkek takımının oyuncularını ödüllendirdi.

07.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:20 Suruç Belediyesi şampiyon sporcuları ödüllendirdi
Suruç Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, 'da düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi 1. Lig maçlarını ilk sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Suruç Hokey Kulübü erkek takımının oyuncularını ödüllendirdi.
Şampiyon sporcularla belediyede bir araya gelen Aktaş, Suruç'u başarılı bir şekilde temsil eden takımı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.
Aktaş, spora ve sporculara destek vermeye gayret ettiklerini belirterek, "Büyük bir başarı göstererek Türkiye şampiyonu olan ve bizleri gururlandıran Suruç Hokey Spor Kulübümüzü ödüllendirdik. Gençlerimizin her zaman yanında olacağız." dedi.
Takım Antrenörü Abit Bostancı da verdikleri desteklerden ötürü Aktaş'a teşekkür ederek, Süper Lig'e yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Konuşmaların ardından Aktaş, sporcuları altınla ödüllendirdi.

Malatya, Spor

Kaynak: AA

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