Haberler » Güncel » Suruç Belediyesinde işten çıkarılan 5 kişi işine tekrar kavuştu - Haber

Suruç Belediyesinde işten çıkarılan 5 kişi işine tekrar kavuştu

Şanlıurfa'da, görevden uzaklaştırılan HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik döneminde haksız yere işten çıkarılan işçilerden 5'i, Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş tarafından tekrar işe alındı.

18.12.2019 17:33 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:38Suruç Belediyesinde işten çıkarılan 5 kişi işine tekrar kavuştu
'da, görevden uzaklaştırılan HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik döneminde haksız yere işten çıkarılan işçilerden 5'i, Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş tarafından tekrar işe alındı.

Göreve gelir gelmez belediyede yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlattıklarını aktaran Aktaş, aralarında şehit yakınının da bulunduğu 5 işçinin yeniden işe alındığını ve görevlerinin başına geçtiğini söyledi. Geriye kalan 19 mağdur işçi için çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Aktaş, onların da en kısa sürede işlerine döneceklerini vurguladı.

Aktaş, etnik ve dini ayrımcılık yapmadan her vatandaşa aynı mesafede oldukların belirterek, Suruç Belediyesinin Suruç halkına güzel hizmetler yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. - ŞANLIURFA

Halkların Demokratik Partisi, Hatice Çevik, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:01 TBB Başkanı Feyzioğlu: "Sen kadına vuruyorsun çünkü korkaksın, zavallısın" - Haber
20:00 Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması: Devir sürecini çok yakından takip ediyoruz - Haber
20:00 Liseli Damla, 2 gündür kayıp (2) - Haber
20:00 Mersin'de 6 çocuk annesi, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Haber
20:00 Şanlıurfa güvenlik işleri genel müdürü karaloğlu, telabyad'da incelemelerde bulundu - Haber
19:56 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
17:38 Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle - Haber
17:18 Topladığı meyvelerden birinin üzerinde 'Allah' yazdığını gören çiftçi çok şaşırdı: Ömür boyu saklayacağım - Haber
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Haber
18.12.2019 20:02:25