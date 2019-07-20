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Suruç İçin Adalet Platformu: Katliamı aydınlatmaya değil üzerini örtmeye çalışıyorlar

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki canlı bomba saldırısında hayatını kaybeden 33 kişi, katliamın dördüncü yılında çeşitli şehirlerde anılırken Suruç İçin Adalet Platformu yayımladığı bildiride “Katliamı aydınlatmaya değil üzerini örtmeye çalışıyorlar” dedi.

20.07.2019 14:22 Suruç İçin Adalet Platformu: Katliamı aydınlatmaya değil üzerini örtmeye çalışıyorlar
Urfa'nın Suruç ilçesinde IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) tarafından düzenlenen canlı bomba saldırısında hayatını kaybeden 33 kişi, katliamın dördüncü yılında çeşitli şehirlerde anıldı. Bir açıklama yayınlayan Suruç İçin Adalet Platformu "Katliamı aydınlatmaya değil üzerini örtmeye çalışıyorlar"mesajı verdi.

Suruç katliamının 4 yıl dönümünde Urfa, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir başta olmak üzere bir çok şehirde çeşitli parti, gençlik örgütü ve sivil toplum kuruluşları anma etkinlikleri düzenledi. Etkinliklerdeki konuşmacılar katliamın arkasındaki güçlerin açığa çıkarılması talep etti.
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Kaynak: Euronews.com
Şanlıurfa, Işid, Dünya

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