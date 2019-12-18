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Suruç Kaymakamı Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

18.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:52Suruç Kaymakamı Aktaş, AA'nın
Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Aktaş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" başlıklı fotoğrafını seçen Aktaş, yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " 'da yaşam", kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.
Aktaş, fotoğrafların her birinin değerli olduğunu belirterek, tüm AA çalışanlarını kutladı.

Mustafa Yalçın, Halil Fidan, Harran, Güncel

Kaynak: AA

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