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Suruç Kaymakamı Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ŞANLIURFA

Suruç Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Kenan Aktaş'ın fotoğrafları oylaması Suruç Kaymakamı Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı ŞANLIURFA - Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

18.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:16
Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Kenan Aktaş'ın fotoğrafları oylaması Suruç Kaymakamı Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
ŞANLIURFA - Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Aktaş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" başlıklı fotoğrafını seçen Aktaş, yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.
Aktaş, fotoğrafların her birinin değerli olduğunu belirterek, tüm AA çalışanlarını kutladı.
Suruç Kaymakamı Aktaş, AA'nın

Suruç, Güncel

Kaynak: AA


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