Suruç'ta silahla kuyumcuya giren motosikletli soyguncular 150 bin liralık altını gasbetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde girdikleri kuyumcuyu silahla tehdit eden motosikletli iki soyguncu, yaklaşık 150 bin lira değerinde altını gasbederek kaçtı.

15.06.2020 19:05 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:59
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde girdikleri kuyumcuyu silahla tehdit eden motosikletli iki soyguncu, yaklaşık 150 bin lira değerinde altını gasbederek kaçtı.
Alınan bilgiye göre, motosikletli iki soyguncu, ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki 11 Nisan Mahallesinde kuyumculuk yapan İzzet Kılıç'ın iş yerine geldi.
Bir süre altınlarla ilgilenen soyguncular, Kılıç'ı silahla tehdit ederek dükkanda yaklaşık 150 bin lira değerindeki altını gasp ederek kaçtı.
Kuyumcunun arkalarından ateş ettiği soyguncular, silahlarını olay yerine atıp geldikleri motosikletle uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Suruç’ta silahla kuyumcuya giren motosikletli soyguncular 150 bin liralık altını gasbetti

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel, Haber

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