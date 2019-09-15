Haberler » Güncel » Haber

Suruç'ta taşlı sopalı kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

15.09.2019 20:00
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi'nde amca çocukları arasında alacak meselesi nedeniyle kavga çıktı.
Taş ve sopanın kullanıldığı kavgada, M.K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı 112 Acil Servis ekiplerinde Suruç Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri, uyarılara rağmen dağılmayan gruptakilere, biber gazıyla müdahale etti.
Olayla ilgili M.K. ve A.K, gözaltına alınırken polis, mahallede ve hastanede güvenlik önlemi aldı.
Suruç'ta taşlı sopalı kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa, Polis, kavga, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:50 Tunus başbakanı, cumhurbaşkanlığı yarışında yenilgiyi kabul etti
03:42 Trump'tan "muhtemel bir saldırıya hazırız" mesajı
03:30 Bodrum'da makilik alanda yangın
03:20 Suudi Arabistan petrol üretimine kısmen başlayabilir
02:48 Dha yurt bülteni-16
02:30 Trump, Modi ile görüşecek
02:29 Muğla'nın bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı - 2