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Suruç'ta terör operasyonu: 9 gözaltı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

22.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:18
Suruç'ta terör operasyonu: 9 gözaltı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, polis ve jandarma ekiplerince çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda arama yapılan adreslerde, suç unsurlarına el koyan güvenlik güçleri, 9 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet ve jandarma karakoluna götürüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler : Suruç, PKK, Güncel

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