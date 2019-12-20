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Suruç'ta trafik kazası sonucu felç kalan Mustafa'nın akülü sandalye sevinci

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde trafik kazası sonucu felç kalan Mustafa Ateş, kaymakamlığın temin ettiği akülü tekerlekli sandalye sayesinde ailesinin ihtiyaçlarını daha kolay karşılamanın mutluluğunu yaşıyor.

20.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:40 Suruç'ta trafik kazası sonucu felç kalan Mustafa'nın akülü sandalye sevinci
'nın Suruç ilçesinde trafik kazası sonucu felç kalan Mustafa Ateş, kaymakamlığın temin ettiği akülü tekerlekli sandalye sayesinde ailesinin ihtiyaçlarını daha kolay karşılamanın mutluluğunu yaşıyor.
Yaklaşık 1 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu felç kalan 26 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Mustafa Ateş, ailesinin ihtiyaçlarını gideremez oldu.
Durumu öğrenen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, devletin sıcak elini Ateş'e uzattı. Aktaş'ın girişimi sonrası Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın kaynaklarıyla Ateş'e akülü sandalye hediye edildi ve Ateş'in yeniden sağlığına kavuşması için çalışma başlatıldı.
Akülü sandalyeye kavuşan Ateş, yaptığı açıklamada, sandalye sayesinde yeniden evden çıkma fırsatı bulduğunu söyledi.
Kaymakam Aktaş'a teşekkür eden Ateş, "Akülü tekerlekli sandalye ile artık daha rahat hareket edeceğim. Ayaklarım tutmadığı için insan üzülüyor. Bu araba bana çok destek çıktı. Çok sevindim. Çocuğumu kucağıma alarak beraber markete hızlı bir şekilde giderek sütünü aldım. Başkanımdan ve vakıf müdürümden Allah razı olsun." diye konuştu.

Mustafa Ateş, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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