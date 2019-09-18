Haberler » 3. Sayfa » Haber

Suruç'ta yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yol kenarında bulunan el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.

18.09.2019 22:14Suruç'ta yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yol kenarında bulunan el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Suruç ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde Ziyaret yolu üzerinde bir kişinin yol kenarına şüpheli bir paket bıraktığını gören vatandaşlar durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden ekipler, çevrede önlem alarak bomba imha uzmanlarına haber verdi. Olay yerine gelerek paketi inceleyen bomba imha uzmanları, içerisinde el yapımı patlayıcı olduğu belirlenen paketi fünye ile kontrollü şekilde patlatarak etkisiz hale getirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Yenişehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:57 Van'da ambulans ile otomobil çarpıştı; 7 yaralı
00:56 Genç çobanın cesedi sulama kanalından çıkarıldı
00:45 Dişi uyuşmayınca doktoru bıçakladı
00:44 İstanbul'da PKK operasyonu: 3 gözaltı
00:41 Kastamonu'da üç katlı binada yangın çıktı
00:40 Şüpheli şahıs bekçilere kurusıkı tabanca ile ateş açtı
00:36 Kaza sonrası araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye çıkarttı