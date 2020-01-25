Haberler » Güncel » Suruç'tan Elazığ'daki depremzedelere yardım eli - Haber

Suruç'tan Elazığ'daki depremzedelere yardım eli

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toplanan yardım malzemeleri, 6,8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'a gönderildi.

25.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:00Suruç'tan Elazığ'daki depremzedelere yardım eli
'nın Suruç ilçesinde toplanan yardım malzemeleri, 6,8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği 'a gönderildi.
Gençlik ve İhsan İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, hayırseverlerin desteğiyle toplanan bot, kıyafet ve battaniyeden oluşan yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Gençlik ve İhsan İnsani Yardım Derneği Başkanı Abdulkadir Akyıldız, yaptığı açıklamada deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
İmkanları kapsamında yardım malzemesi toplandıklarını belirten Akyıldız, "Elazığ'da meydana gelen depremdeki yaraların sarılması ve acıları bir nebze de olsa hafifletmek için Şanlıurfa ve Suruç'tan insani yardım götüreceğiz. İçerisinde çocuk botları, kıyafet ve battaniyelerin yer aldığı yardım malzemelerini depremzedelere ulaştırmak için bugün yola çıkıyoruz. Bağışta bulunan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Abdulkadir Akyıldız, Şanlıurfa, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:44  Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Elazığ depremi açıklaması
14:44  Bebeği hayata döndüren sağlık ekibine plaket
14:39  Adana Valisi Demirtaş, Sanibey Barajı ve HES'te
14:44  İstanbul-?türk kadınının mücadeleci gücünü yansıttık?
14:44  ELAZIĞ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI DEPREM BÖLGESİNDE
25.01.2020 14:53:27