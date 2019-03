Suruç'un Şampiyon Atlarına "Akademik" Dokunuş

Kaynak: AA

MEHMET FATİH ASLAN - Türkiye 'de safkan Arap yarış atı yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde atlar, Harran Üniversitesi (HRÜ) Suruç Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Atçılık ve Antrenörlüğü Programı'nda eğitim gören öğrencilerin de yardımıyla yarışlara özenle hazırlanıyor.Suruç Ovası'nda yüzlerce ailenin geçimini sağladığı Arap atı yetiştiriciliği, Osmanlı döneminden kalan bir kültür ve geleneğinin devamı olarak da yaşatılıyor.Osmanlı döneminde Arap atı yetiştirme merkezlerinden biri olan ilçede, önemli ekonomik getiri sağlayan yarış atı bakımı bugün de sürdürülüyor. Bu kapsamda yıllardır geleneksel olarak yapılan atların yetiştiriciliğinin profesyonel olarak sürdürülebilmesi amacıyla harekete geçen HRÜ, Suruç Meslek Yüksekokulu bünyesinde Atçılık ve Antrenörlüğü Programı'nı açtı.2018-2019 eğitim yılında eğitime başmalan bölümde, öğrenciler atçılıkla ilgili her türlü temel bilgi, birinci kademe binicilik, antrenörlük bilgileri ve at bakım konusunda Avrupa standartlarında, uygulama seviyesinde gerekli bilgi ve beceriler kazanıyor.Teorik eğitimleri okul binasında alan öğrenciler, uygulamalı eğitimlerini ilçedeki at çiftliklerinde ve Şanlıurfa Hipodromu'nda alarak, birbirinden değerli atları yarışlara hazırlıyor."Arap atı yetiştiriciliğinin yüzde 40-50'lik kısmı Suruç'tan"Atçılık ve Antrenörlüğü Program Başkanı Serhan Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suruç'un atçılık için önemli bir merkez olduğunu söyledi.Bölümün açılmasıyla birlikte eğitime hızlı bir şekilde başladıklarını anlatan Güngör, "Türkiye'de Arap atı yetiştiriciliğinin yüzde 40-50'lik bir kısmını Suruç bölgesi karşılamaktadır. Biz de program olarak ilçedeki Arap atı yetiştiriciliği konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Öğrencilerimizle sürekli sahada olarak, onları bu işin içine sokarak eğitimlerimizi yapmaya çalışıyoruz." dedi.Güngör, eğitimlerinin büyük bölümünün bina dışında uygulamalı olarak verdiklerini dile getirerek, ilçedeki at çiftliklerine ve Şanlıurfa Hipodromu'na sık sık giderek öğrencilerin atları yakından tanımalarını sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.Atların yarışlara daha iyi hazırlanması için kaliteli ve eğitimli antrenörler yetiştirmek istediklerini ve bunun için de büyük çaba harcadıklarına dikkati çeken Güngör, şöyle devam etti:"Gelecek yıllarda Suruç MYO'nun bir Suruç Atçılık ve Antrenörlüğü Okulu olacağına inanıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. At yetiştiriciliği anlamında kaliteli personeller yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu an 30 öğrencimiz bulunmakta. Öğrencilerimizin bu bölümü tercih etmesinin en büyük sebebi at sevgisi. Öğrencilerimizin çoğu çekirdekten atçılık yaparak yetişmiş, kendisi, babası, ağabeyi atçılık yapan öğrencilerimiz var. Daha önce hiç at görmemiş öğrencilerimiz de bulunuyor. Öğrencilerimiz sadece yarışlara yönelik değil, atçılığın diğer dallarında, haralarda, binicilik kulüplerinde, çeşitli turistik tesislerde, atlı rehabilitasyon merkezlerinde görev alabilecek şekilde eğitimler alıyorlar.""Atları daha iyi bir şekilde yetiştirmek istiyorum"Öğrencilerden Mehmet Polat da ailesinin yaklaşık 25 yıldır Suruç'ta yarış atı yetiştirdiğini, kendisinin de çocukluğundan beri atlarla ilgilendiğini belirtti.Halen yarış atı yetiştirmeye devam ettiğini anlatan Polat, şöyle konuştu:"Atlarla iç içe yaşayarak büyüdüm. Sürekli atlarla olduğum için bu işi yapmaya karar verdim. Atlarımız olduğu için eğitimli bir antrenöre ihtiyaç vardı. Ben geleneksel at yetiştiriciliğinin yanında akademik olarak da eğitim alarak atları daha iyi bir şekilde yetiştirmek istiyorum. Şu anda da okuldan fazla kalan zamanlarda hipodromdaki haralarda atların bakımını yapmaya devam ediyorum. Eğitimimi tamamladığımda farklı alanlarda da çalışma imkanım olacak. Ayrıca özellikle atçılığa ilgi duyan herkesi bu konuda eğitim almaya davet ediyorum."Programın kız öğrencilerinden Gözde Köse ise atları çok sevdiği için eğitim almak amacıya Adana 'dan Suruç'a geldiğini ifade etti.Köse, atlarla vakit geçirmekten büyük keyif aldığına dikkati çekerek, "Ata binmek gerçekten çok başka bir şey. Uygulama derslerinde de atlara sürekli biniyoruz. Aldığımız eğitimde atların tımarını, beslenmesini, bakımını, at binmeyi, biyokimyalarını, anatomilerini öğreniyoruz. Eğitimimizi tamamladığımızda güzel alanlarla çalışma imkanımız olacak." dedi.