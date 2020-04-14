Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Suruçlu esnaftan sağlık çalışanlarına destek

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir esnaf yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçede görev yapan sağlık çalışanlarının beyaz eşya arızalarında servis ücreti almadan hizmet verecek.

14.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:43
Suruçlu esnaftan sağlık çalışanlarına destek
Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde bir esnaf yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçede görev yapan sağlık çalışanlarının beyaz eşya arızalarında servis ücreti almadan hizmet verecek.
İlçe merkezinde beyaz eşya tamiri yapan Ferhat Doğan, fedakarca çalışan sağlık personellerine destek olmak için kampanya başlattı.
Doğan, yaptığı açıklamada, bu zor süreçte görev yapan sağlık çalışanlarının haklarının ödenemeyeceğini söyledi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak için harekete geçtiklerini belirten Doğan, sağlık çalışanlarının arıza yapan ürünleri için servis ücreti almadan hizmet vereceklerini belirtti.
Doğan, sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını aktararak, "Gece gündüz demeden bizim için çalışan sağlık çalışanlarımız için biz de bir şeyler yapmak istedik. Bugünden itibaren koronavirüs süresince ilçemizde bulunan tüm sağlık çalışanlarımızın servis hizmetini ücretsiz yapmaya karar verdik. İnşallah elimizden geleni yapmaya çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Şanlıurfa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Aynur Aydın’dan ilginç paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor Haberler
Aynur Aydın'dan ilginç paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Haberler ›› Güncel ››Suruçlu esnaftan sağlık çalışanlarına destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:20: Doğanşehir'de esnaflara yüz koruyucu siper dağıtılıyor - Haber 14:19: Başkan Güngör: "10 binden fazla aileye gıda yardımı yapıyoruz" - Haber 14:18: Antalya'da karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - Haber 14:18: Beylikdüzü'nde özel sosyal tesiste yangın - Haber 14:16: Seçer: "Yaptığımız bütün çalışmaları kendi bütçemizden karşılıyoruz" - Haber 14:12: Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek - Haber 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler 12:24: Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor - Magazin