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Suruçlu esnaftan sağlık çalışanlarına destek

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir esnaf yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçede görev yapan sağlık çalışanlarının beyaz eşya arızalarında servis ücreti almadan hizmet verecek.

14.04.2020 13:59 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:00
Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde bir esnaf yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçede görev yapan sağlık çalışanlarının beyaz eşya arızalarında servis ücreti almadan hizmet verecek.
İlçe merkezinde beyaz eşya tamiri yapan Ferhat Doğan, fedakarca çalışan sağlık personellerine destek olmak için kampanya başlattı.
Doğan, yaptığı açıklamada, bu zor süreçte görev yapan sağlık çalışanlarının haklarının ödenemeyeceğini söyledi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak için harekete geçtiklerini belirten Doğan, sağlık çalışanlarının arıza yapan ürünleri için servis ücreti almadan hizmet vereceklerini belirtti.
Doğan, sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını aktararak, "Gece gündüz demeden bizim için çalışan sağlık çalışanlarımız için biz de bir şeyler yapmak istedik. Bugünden itibaren koronavirüs süresince ilçemizde bulunan tüm sağlık çalışanlarımızın servis hizmetini ücretsiz yapmaya karar verdik. İnşallah elimizden geleni yapmaya çalışacağız." dedi. Suruçlu esnaftan sağlık çalışanlarına destek

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Şanlıurfa, Güncel
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